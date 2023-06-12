Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 200 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 adet tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 tüfek fişeği, 3 adet motosiklet, 7.55 gr metamfetamin, 46.74 gr esrar, 1 adet tablo ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 21 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.