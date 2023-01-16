Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde aranan 151 kişi yakalandı, 14’ü tutuklandı.

Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde aranan 151 kişi yakalandı, 14’ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçen hafta kent genelinde farklı noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalarda arama kaydı bulunan 151 şahıs yakalandı. Yakalanan bazı şüphelilerden ise 2 adet çalıntı araç, 5’i tabanca, 2’ai kurusıkı olmak üzere 7 ruhsatsız silah, 38 adet tabanca fişeği, 2 adet çalıntı motosiklet, 3 adet elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, 5 adet çeyrek altın, 2 adet altın küpe, bin 600 TL kumar parası, 25,41 gram bonzai ve 15,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şahıslar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 14’ü tutuklandı.