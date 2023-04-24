Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 134 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 42 adet tabanca fişeği, 3 adet çalıntı motosiklet, çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai ve esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 10 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.