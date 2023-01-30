Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geçen hafta şehir genelinde farklı noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalarda arama kaydı bulunan 145 şahıs yakalandı. Yakalanan bazı şüphelilerden 3 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet tüfek fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 adet motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 1,82 gr metamfetamin, 0,56 gr eroin maddesi ele geçirildi.

Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde aranan 145 kişi yakalandı, 9’u tutuklandı.

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