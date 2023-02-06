Kahramanmaraş merkezli depremde 83 binanın yıkıldığı 20 kişinin hayatını kaybettiği Osmaniye’de, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından çadır kurulmaya başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremde 83 binanın yıkıldığı 20 kişinin hayatını kaybettiği Osmaniye’de, AFAD ve Kızılay ekipleri tarafından çadır kurulmaya başlandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 7.4 büyüklüğündeki depremde Osmaniye’de etkilendi. İlk belirlemelere göre 83 binanın yıkıldığı 20 kişinin hayatını kaybettiği şehirde, AFAD, Kızılay ve askerler çadır kurma çalışması başlattı. Adnan Menderes Mahallesine getirilen çadırlar evsiz kalan vatandaşlar için tek tek kurulmaya başlandı.