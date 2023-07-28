Osmaniye Belediyesi tarafından adres ve numaralandırma yönetmeliğine uygun olarak cadde, sokak ve kapı numaraları değiştirme işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Kent genlinde yer alan 38 mahallenin 15’inde mahallede çalışmalar tamamlanırken, numarataj birimince diğer mahallelerde de cadde, sokak ve kapı numaralandırma çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Osmaniye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı Numarataj Birimi, adres ve numaralandırma yönetmeliğine uygun olarak 38 mahallede cadde, sokak ve kapı numaralarının yeniden düzenlenmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinin adreslerinden teslim alması gereken kargo, evrak gibi belgelerin adrese teslim edilememesinden kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nden ayrılan Korkut Ata Mahallesi’nde ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor. Numarataj birimi tarafından planlı çalışma çerçevesinde önceden belirlenen sokak üzerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ilk olarak sokak isim tabelasının değişikliğini yapıyor. Ardından sistem üzerinde kayıtlı ikametlerin belirlenmesiyle ekipler tarafından numara yapıştırma işlemleri devam ediyor. Kent genelinde bulunan 38 mahallenin 15’inde çalışmalar tamamlanırken diğer mahallelerde de çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflendi.

Basım işlemleri Osmaniye Belediyesince yapılıyor

Numaralandırma işlemleri kent genelinde önceden belirlenen planlı çalışmalar çerçevesinde devam ederken cadde, sokak isimleri ile kapı numaralarının basım işlemleri de Osmaniye Belediyesi tarafından yapılıyor. Numarataj birimi tarafından lazerli baskı makinesi ile günlük yaklaşık olarak 400 cadde, sokak isimleri ile kapı numarasının baskı işlemleri kaliteli işçilik ölçüsünde devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan Belediye Hizmet Binası’nda yer alan Numarataj Birimi’nde vatandaşların talepte bulundukları işlemler kesintiye uğramadan personeller tarafından çözümü kavuşturulurken, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile koordineli olarak depremzedeler için hak sahipliği ve ikametgah çalışmaları durmaksızın devam ediyor. Ayrıca ulusal adres veri tabanında kurumların adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlayan numarataj birimi, kurumların ve muhtarların talepleri sitikametinde mahalle haritaları ve krokilerin hazırlanmasını sağlıyor.

Numaralandırma çalışmalarına katılan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Ahmet Abalak, numaralandırma çalışmalarıyla yaşanan adres sorunlarının önüne geçileceğini ifade etti.

Abalak, “Numara konusunda bizler sıkıntı çekiyorduk. Örnek veriyorum, benim ev numaram 20 ama 11 olmuş. Postacı 20 numaraya geliyor bulamıyor. Bu da bizim için sorun oluyordu. Tebligatların neredeyse yüzde 70’ini postacılar muhtarlara bırakıp gidiyor. Çünkü numaralar doğru olmadığı için evleri bulamıyorlar. Mahalle sakinleri de rahatlayacak. Önceden kargosu tebligatı gibi evrakları eline geçmiyordu. Artık bunun önün de geçmiş olacağız. Dün itibariyle Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nin tamamı bitti, Korkut Ata Mahallesi’ne başladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.