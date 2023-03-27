Osmaniye’de, 122 dönüm alan içerisine kurulumu devam eden konteyner kent, 12 Mahalle şeklinde haritalandırılıp, Türk boyları isimlerinin yazıldığı tabelalar yerleştirildi. Ayrıca, Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından afetzedelerin adreslerini daha kolay bulmaları için konteynerlere numara verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği iller arasında yer alan Osmaniye’de, konteyner kent kurulması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki Karaçay Deresi kenarında toplamda 1907 konteynerin bulunacağı alanda, alt ve üst yapısı tamamlanan bölgelere şuana kadar 1028 konteyner yerleştirildi. Bunlardan 744’ünün oturuma hazır olduğu, 4 engelli konteynerinin bulunduğu ve 311’inde 1244 afetzedelerin kaldığı kaydedildi.

Konteyner kentteki alt ve üst yapı çalışmalarına büyük oranda destek verilen Osmaniye Belediyesi, afetzedelerin kaldıkları konteynerleri daha rahat bulmaları için de başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, her konteynere, harf guruplarına ayırarak numara verirken, ayrıca 12 Mahalle şeklinde haritalandırılan bölgeye, Türk boyları isimlerinin yazıldığı mahalle tabelaları da yerleştirildi.