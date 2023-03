Osmaniye Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla ‘Evimde Mutluyum’ sloganıyla yaşlı, engelli ve yatağa bağlı vatandaşlar için evde kişisel bakım ve banyo hizmetine ara vermeden devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada:" Evde kişisel bakım ve banyo hizmetlerinden yaş, cinsiyet farkı gözetmeksizin evden çıkamayacak durumda olan kendi imkânları ile kişisel bakım ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yakınlarının desteğiyle yaşamlarını sürdüren hasta, yaşlı ve engelli tüm vatandaşlar bu hizmetten faydalanıyor. Belediye, sağlık taraması, ozonlu su ile hastanın yatağında özel bir havuzda banyo hizmeti, saç-sakal tıraşı, tırnak kesimi ve pansuman yapılması gibi hizmetleri vatandaşlara sunuyor" denildi.

Her şartta tüm hemşerilerimizin yanındayız, hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağız diyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için önceki yıllarda başlattığımız evde bakım hizmetlerimize yaşadığımız yıkıcı deprem sonrasında hız kazandırdık. Bugünlerimizin mimarı büyüklerimizin her ihtiyaçlarını karşılamak ve yanlarında olmak bizlerin asli görevidir. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz ekiplerimiz, bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ediyor, banyosunu, kişisel bakımlarını periyodik olarak yapıyorlar. Dualarını her an üzerimizde hissettiğimiz büyüklerimizin daima yanındayız” ifadelerini kullandı.