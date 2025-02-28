Osmaniye Belediyesi, bakım ve koruma altındaki çocuklar ile özel öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi.

Çocuk yuvasında bakım ve koruma altında olan çocuklar, Masal Park ve Aile Yaşam Merkezinde katıldıkları programlarda müzik eşliğinde dans edip, oyun parkurlarında eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliğe Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in eşi Ebru Çenet ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yüksel Özden de katılım sağladı. Ebru Çenet, çocuklarla yakından ilgilenip, eğlencesine ortak oldu. Diğer yandan da Down sendromlu çocuklar, Fakıuşağı Mahallesi’ndeki Aile Yaşam Merkezi’nde misafir edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri ve aileleri ile pilates salonunda müzik eşliğinde dans eden çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Belediye Meclisi Başkan Vekili Ahmet Hayva’nın da katıldığı etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.