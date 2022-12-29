Şüpheli E.A. çaldığı bahçe demir kapısıyla birlikte yakalandı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen kapı ise sahibine teslim edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kadirli ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık olayını kısa sürede aydınlattı.

Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı, o anlar kamerada

Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı, o anlar kamerada

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