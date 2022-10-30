Osmaniye Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde konser programı düzenlendi. Konser öncesi Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce Osmaniyeli ellerinde Türk bayraklarıyla geceye renk kattı. Azeri sanatçı Azerin’in sahne aldığı konserde cumhuriyet kutlamaları doruğa ulaştı. Cumhuriyet Bayramına özel seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle geceye renk katan Azerin, canlı performansıyla konsere katılan vatandaşlara unutulmaz gece yaşattı. Zaman zaman vatandaşlarında eşlik ettiği türkülerle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Azeri sanatçı Azerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye’de konser verdi. Binlerce vatandaşın katılım gösterdiği konserde canlı performans sergileyen ünlü sanatçı seslendirdiği türkülerle unutulmaz bir gece yaşattı.

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