Osmaniye’de belediyenin, “Sıfır atık” projesi çerçevesinde, atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede vatandaşlar, topladıkları atık yağları geri dönüşüm bankalarına teslim ederek, kazandıkları puanlarla gıda veya temizlik ürünleri alabileceği belirtildi.

Osmaniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, sıfır atık projesi çerçevesinde başlatılan “atık yağ” toplama kampanyası sürdürülüyor. Çevre koruma personelleri, proje çerçevesinde, evleri gezerek hem bilgilendirme yapıyor hem de atık yağ kutularının dağıtımını gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar, topladıkları atık yağları Alibeyli Mahallesindeki Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu ve Fakıuşağı Mahallesindeki Şehit Ömer Halisdemir Meydanı ve Parkı içinde kurulan geri dönüşüm bankalarına getirerek puan kazanacakları kaydedildi. Toplanan puanlar karşılığında ise belediye tarafından çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.

Proje çerçevesinde ilk etapta 1000 eve atık yağ toplama kutularından dağıtılacağını ve projenin şehrin tamamına yayılacağını belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, “Geri dönüşüme kazandırılan her şey, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra ev ekonomisine de önemli katkıları olacak. Unutulmamalıdır ki, 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir. Bu nedenle atık yağları mutlaka geri dönüşüme kazandırmalıyız. Geri dönüşüm bankaları sabah 8.00 ile akşam 17.00 saatleri arası hizmet vermektedir. Vatandaşlarımız, atık yağ biriktiğinde 440 00 80 hattı arayarak ekiplerimiz kapınızdan atık yağlarını alabilir veya mahalle muhtarlarına teslim edilen yağ kumbaralarına da bırakabilirler”dedi.