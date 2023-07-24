Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 266 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2 adet tüfek, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 1 adet motosiklet, 1 adet bisiklet, 1 adet bebek arabası, 1 adet okey takımı, 240 TL kumar parası, 285.75 gram bonzai, 14.74 gram metamfetamin ve çeşitli hırsızlık malzemesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 13 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.