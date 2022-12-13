Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tüfek, 7 tüfek fişeği, 1 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 19 tabanca fişeği, 1 olayda kullanılmış maket bıçağı, 2 çalıntı araç, 1 hassas terazi, 1 maket bıçağı, 106 okey taşı, 230 lira kumardan elde edildiği düşünülen para, 2,85 gram bonzai ve 12,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Aralık’ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı. Çalışmalarda, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 218 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8’i tutuklandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.