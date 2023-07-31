Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 114 şahsı yakaladı. Şüphelilerden 3 adet av tüfeği, 2 adet tüfek, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 66 adet tabanca fişeği, 3 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet, 5 adet bisiklet, 1 adet cep telefonu, 1 adet laptop, 1 adet okey takımı, 500 tl kumar parası, 31.29 gr bonzai, 8.43 gr metamfetamin, 0.82 gr eroin, 3 adet soboxone uyuşturucu hap, 30 adet nevrontin uyuşturucu hap, 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 16 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.