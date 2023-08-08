Osmaniye’de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan yakalanan 11 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içerisinde şehir genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 113 şahsı yakaladı. Şüphelilerden 3 adet araç, 3 adet av tüfeği, 6 adet tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 48 adet tüfek kartuşu, 1 adet motosiklet, 1 adet cep telefonu yüklü miktarda inşaat demiri, 2 adet zeytin yağı tenekesi, 1 adet hassas terazi, 4 bin 310 lira uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para, 57 gram bonzai, 58.35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlem yapılırken, 11 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.