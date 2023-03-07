Osmaniye’de polisin son bir hafta içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında aranan 74 kişi yakalandı, 4’ü tutuklandı.
Osmaniye’de polisin son bir hafta içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında aranan 74 kişi yakalandı, 4’ü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, şüpheli 74 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 5 dolu kapsül ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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