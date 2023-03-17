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Ulaşıma tekrar kapanan Yeşildere köyünde, yola düşen dev kayaların elektrik direklerine zarar vermesi sonucu köye elektrik akışı sağlanmıyor. Yetkililer heyelan riski olduğu için çalışma başlatamıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Düziçi Yeşildere yolu oluşan heyelan ve göçükler nedeniyle ulaşıma kapanmıştı. Osmaniye İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu ulaşıma açılan yol ilçede yaşanan artçı depremler sonrası tekrar kapandı.

Osmaniye’de 1 milyon 296 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Osmaniye’de 1 milyon 296 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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