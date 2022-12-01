Osmaniye’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sumbas ilçesinde yapılan çalışmalar sonucu 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ç isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.

Ekipler, Kadirli ilçesinde de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K.İ isimli şahsı da yapılan çalışma sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan M.Ç ve M.K.İ isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.