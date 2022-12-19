Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen Merkez İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı’nda ilk kazma 21 Aralık tarihinde vurulacak. Projenin 18 ayda tamamlanacağını belirten Belediye Başkan Kadir Kara, projede 351 kilometre yeni içme suyu şebekesi, 4 adet yeni içme suyu deposu, 21 bin 734 adet içme suyu ev bağlantısı, 470 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yapılacağını söyledi.

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen Merkez İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı’nda ilk kazma 21 Aralık tarihinde vurulacak. Projenin 18 ayda tamamlanacağını belirten Belediye Başkan Kadir Kara, projede 351 kilometre yeni içme suyu şebekesi, 4 adet yeni içme suyu deposu, 21 bin 734 adet içme suyu ev bağlantısı, 470 kilometre yeni kanalizasyon şebekesi yapılacağını söyledi.

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ve hayata geçirilen Merkez İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı alt yapı inşaatının iş planlaması ve yürütülüş yönteminin ilk bilgilendirme toplantısı Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde meclis üyeleri, muhtarlar ve heyetleri ile kentte alt yapı faaliyetlerini yürüten kurumların yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı projesiyle ilgili katılımcılara bilgiler aktaran Belediye Başkanı Kadir Kara, projenin ilk kazmasının 21 Aralık’ta vurulacağını söyledi. Başkan Kara, “Birlikte yaşıyoruz, birlikte karar vereceğiz, birlikte başaracağız. Bunu yapabilmek için de her türlü iş ve işlemlerin takibini yaparak sahada birlikte çalışarak ancak başarılı olabileceğimize inanıyoruz. Bu işi kendi haline bırakarak yönetmeyeceğimizi açıkça belirtmek istiyorum. Bu Osmaniye tarihinin en büyük yatırımı, herkesin evine ulaşacak ve herkese faydası olacak bir yatırım. Osmaniye’nin hayrına ve faydasına olacağına inandığımız hiçbir konuda bir adım geri atmayız. 21 Aralık’ta sahaya inmiş olacağız. Firma sokağa girdiğinde evlerin kanalizasyon ve içme suyu bağlantılarını test yaparak bağlayacak. Hemen arkasından sokağın tamamının üst yapısını yaparak tamamlayacak. Çalışma yapacağımız bölgede trafiği düzenleyerek alternatif yollar belirleyeceğiz. Orada yaşam kalitesinin ve konforunun düşmesinin önüne geçeceğiz. Bu işlemler bitene kadar çalışmalar durmayacak, gerekirse tüm ekipler uyumayacak. Osmaniye biraz sıkıntı çekecek ama çocuklarımız için her türlü riski göze alarak bu noktaya getirdik. Bundan sonrasında paylaşacağız, birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. Bu, Osmaniyeli hemşerilerimize gerçekten çok ciddi anlamda destek olmak adına sayın genel başkanımız sayesinde yaptığımız büyük bir kazanımdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve Osmaniye’ye yardımcı olunması noktasında talimatlar veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Bu, vatandaşa çok büyük bir yardım ve destektir” ifadelerini kullandı.

Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ahmet Özener ise konuşmasında, “Bu büyük projenin Osmaniye’ye mutlaka kazandırılması gerektiğini ve bu konudaki çabalarınızı takdirle karşılıyoruz. Müşterek bir davamız var. Amacımız Osmaniye’ye hizmet etmek. Bu konuda sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu taşın altına tüm muhtarlarımız seve seve ellerini koyacaklardır” ifadelerini kullandı.