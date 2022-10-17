Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Gökçayır Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. M.K. idaresindeki 80 SU 521 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan eşi Ş.K. yaralandı.

Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.