Osmaniye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu acil yakım kararı bulunan 410 bina yıkılırken, 263’sının enkazı kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bunlardan biri olan Osmaniye’de ise hasarlı binaların yıkımına devam edildi. Osmaniye’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede 86 bin 588’i hasarsız, 8 bin 834’ü ağır hasarlı, 30 bin 895’i az hasarlı, bin 392’si orta hasarlı ve 471 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi. Cumhuriyet Savcılığının delil toplama çalışmalarının ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı ise iş makineleriyle kontrollü olarak sürdürülüyor. Bugüne kadar acil olarak 410 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, bunlardan ise 236’sının enkazı kaldırıldı.