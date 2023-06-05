Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaşanan deprem felaketinin vatandaşlar üzerinde oluşturduğu izleri silmek adına geliştirdiği ve uyguladığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

6 Şubat sonrasında vatandaşlar için özel olarak hazırlanan ve Osmaniye’ye kazandırılan sahne ve etkinlik tırı Karaçay Doğa Park’a konuşlandı.

Sinema günlerinin ilk gösteriminde yönetmenliğini Osmaniyeli, Arif Keskiner, çekimlerinin ise Osmaniye’de yapıldığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım Filmi’ büyük bir keyifle izlendi. Belediye tarafından katılımcılara patlamış mısır ikramları da yapıldı.

Eski Türk filmlerini izlemekten keyif aldığını söyleyen Nalan Demir,’6 Şubat depremlerden sonra halk olarak hepimizin morali çok bozulmuştu böyle bir etkinlik olması gerçekten bizi çok mutlu etti. Eski Türk filmlerini izlemek beni mutlu ediyor emeği gecen herkese teşekkür ederim.’ dedi.

Deprem bizleri psikolojik acıdan çok kötü etkiledi diyen Halide Demir,’Depremden sonra böyle bir etkinlik yapılması bizi çok mutlu etti. Bu kadar kalabalık olmasını beklemiyordum artık insanlarda sıkılmıştı, bu deprem psikolojisinide atmak istiyorlardı. Şuan çok mutluyuz bize değişiklik oldu.İnşallah tekrarlanır çok güzeldi.’dedi.

Ailesi ile birlikte filmi izlemeye geldiğini söyleyen Muhterem Yazın,’Osmaniye için güzel bir organizasyondu emeği gecen arkadaşların ellerine sağlık, çok güzel oldu çocuklar acısından ailem acısından herkese teşekkür ederim.’dedi .

Yazlık açık hava sinema günlerine devam edeceklerini belirten Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; “İlk gösterimde katkı ve katılımlarıyla yoğun ilgi gösteren muhterem hemşerilerime teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle her hafta bu etkinliğimiz devam edecek. Yazlık açık hava sinema günlerinde hep birlikte film keyfi yapmaya Karaçay Doğa Park’a tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.