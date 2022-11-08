Orman işçileri tilkiyle dost olurken, kendi aralarındaki sohbetleri gülümsetti.

Ağaç kesimi yapan ormancılar 10 gündür çadırlarına ara sıra gelen tilkiyi akşamları misafir ediyor, karnını doyurup gönderiyor. Acıkan tilki çadırdaki kalabalığa ve sohbete aldırmadan karnını doyurup gidiyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ağaç kesimi yapan orman işçileri, kurdukları çadırda otururken davetsiz misafir tilki yemeklerine ortak oldu.

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