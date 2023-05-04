Osmaniye’de, 96 spor kulübüne 2 milyon 220 bin TL nakdi yardım ve malzeme dağıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kentte faaliyet gösteren 96 spor kulübüne yapılacak 2 milyon 220 bin TL nakdi yardım ve malzeme yardımı için Tosyalı Spor Salonu’nda tören düzenlendi. Törende, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun İzmir’de yaptığı konuşması canlı olarak yayınlandı. Bakan Kasapoğlu, 14 bine yakın kulübe 345 milyon TL destek verdiklerini anlattı.Konuşmanın ardından spor kulüplerinin başkanlarına, nakdi yardım çeki ve spor malzemeleri Vali Erdinç Yılmaz tarafından verildi.

Programın devamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen “Deprem Bölgesine Özel Mahalle Ligi Projesi” çerçevesinde, Osmaniye il ve ilçelerinde 26 Nisan - 03 Mayıs tarihleri arasında 14 - 17 yaş aralığında bulunan depremzede gençlere yönelik düzenlenen 3x3 Basketbol, Voleybol ve Badminton branşlarında müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Spor ayakkabı, şort, tişört, yağmurluk ve eşofman takımından oluşan spor malzemelerinin dağıtımını yapan Vali Yılmaz, tüm sporculara başarılar diledi.