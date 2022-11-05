Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan B.S. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı yakaladı.

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