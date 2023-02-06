Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye’de 83 binanın yıkıldığı, şu ana kadar 20 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye’de 83 binanın yıkıldığı, şu ana kadar 20 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17’de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Osmaniye’de de bu depremden dolayı 83 bina yıkıldı. Yıkılan binalarda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda da yaralı olduğu öğrenildi. Yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.