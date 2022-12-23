Osmaniye’de yaralı bulunan kızıl şahin ve ak çaylak tedaviye alındı

Osmaniye’de yaralı bulunan kızıl şahin ve ak çaylak tedaviye alındı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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