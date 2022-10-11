Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 18.48’de merkez üssü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.
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