Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 18.48’de merkez üssü Osmaniye’nin Düziçi ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Gaziantep, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta da hissedildi.