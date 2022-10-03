Osmaniye’de D-400 karayolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde, Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Osmaniye’de D-400 karayolunda yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otomobilde, Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından D-400 karayolu üzerinde düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde kimlik kontrolü yapan ekipler, Suriye uyruklu 5 şahsın resmi makamlarca verilen kimlik belgesinin olmadığını belirledi. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdikleri tespit edilen 5 şahıs idari işlemleri için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Cevdetiye Barınma Merkezi’ne teslim edildi.

Otomobil sürücüsü Suriye uyruklu A.A. ile yanında bulunan H.I. isimli şahıs hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü A.A.’nın üst aramasında ele geçirilen 7 bin 500 dolar nakit parayla otomobile el konulduğu öğrenildi.