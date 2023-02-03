Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 14.05 sıralarında Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Bakan Soylu: "Herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamda:"Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde saat 14.05’te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından taramalar ve ihbarlarda herhangi bir hasar ve yaralanma bilgisi ulaşmamıştır. Gerektiği takdirde Valiliğimiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.Hemşehrilerimize geçmiş olsun"dedi.