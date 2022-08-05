Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 1 ay yıl hapis cezasıyla aranan M.P. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.