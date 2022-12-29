Osmaniye İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.M. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.

Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı, o anlar kamerada

Bakkala giden çocuğa köpek saldırdı, o anlar kamerada

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