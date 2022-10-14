Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan O.T. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

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Adliyeye sevk edilen O.T. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.