Ağ düzeneğiyle saka kuşu avlayan şahsa 29 bin 627 lira ceza kesildi

Ağ düzeneğiyle saka kuşu avlayan şahsa 29 bin 627 lira ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 3 yıl 3 ay 11 gün hapis cezası bulunan H.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı yakaladı.

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