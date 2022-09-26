Osmaniye Belediyesi tarafından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim yarışması düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi tarafından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu resim yarışması düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümünü etkinlikleri çerçevesinde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” temalı resim yarışması düzenlendi. İlkokul sınıflarındaki panoların Cumhuriyet Bayramı’na hazır hale gelmesinin amaçlandığı yarışmada cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına, gazilere ve şehitlere duyulan sevgi ve saygının görseller ve yazılı materyaller kullanılarak sınıfların kendi panoları aracılığı ile ifade edebilmeleri hedeflendi. 21 Ekim’de son başvuruların alınacağı yarışmada merkezde bulunan tüm resmi ve özel ilkokullar katılabilecek. Başvuruların okul veya sınıf bazında yapılabileceği yarışmaya bir okuldan birden fazla sınıf yarışmaya katılabilecek.

Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Tasarlanan panolar fotoğraflanarak [email protected] adresine en geç 21 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilecektir. Elden teslim etmek isteyenler ise başvuru formu ile birlikte bir USB bellek yardımıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3.kat getirebileceklerdir. Yarışmadan dereceye giren sınıfa veya okula sırayla 3 bin, 2 bin ve bin lira hediye kitap-kırtasiye hediye çeki ve kupa verilecek. Yarışmaya katılım sağlamak isteyen sınıflar veya okullar başvuru formunu ve yarışma şartnamesini www.osmaniye-bld.gov.tr adresinden temin edilebilecekler” denildi.