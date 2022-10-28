Osmaniye Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde şiir okuma yarışması yapıldı.

Osmaniye Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde şiir okuma yarışması yapıldı.

Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini hatırlatmak ve cumhuriyet şiirlerini öğrencilere sevdirmek amacıyla düzenlenen şiir okuma yarışması Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde ortaokul öğrencilerinin okudukları şiirler eşliğinde tamamlandı. Jüri üyeliklerini Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mustafa Bardak, Radyo Meşale Yönetim Kurulu Başkanı Yazar Ahmet Yılmaz, Araştırmacı Yazar İsmet İpek, Eğitimci Tarihçi Mehmet Çetinkaya ve Eğitimci Edebiyatçı Ömer Karagüllü’nün yaptığı yarışmaya 18 okul katıldı.

Jürinin değerlendirmeler sonucunda Mevlana Ortaokulu’ndan Açelya Simge Çiçek birinci, Bahçeşehir Koleji’nden Şimal Türk ikinci, Şehit Hüseyin Cengiz İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ceren Akcan üçüncü olurken 75. Yıl Ortaokulu’ndan Zehra Beray Arısoy mansiyon ödülü almaya hak kazandı.