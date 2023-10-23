Osmaniye’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıl etkinlikleri, kortej yürüyüşüyle başladı. Cumhuriyetin 100.yılı etkinlikleri çerçevesinde Osmaniye Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde “100. Yıl Kortej Yürüyüşü” etkinliği düzenledi.

Dr. Devlet Bahçeli Meydanında toplanan kalabalık, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımının marşları eşliğinde, Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Öğrenciler tarafından taşınan Dev Türk Bayrağı, Atatürk Posteri ve 100 metre uzunluğunda ki Türk Bayrağı vatandaşlar tarafından coşkuyla alkışlandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan protokol üyeleri ise yürüyüş kortejini selamlayan vatandaşların bayramlarını kutladı. Yürüyüşe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Milletvekili Asu Kaya Gedik, 12’nci Komando Tugay Komutanı ve Osmaniye Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Belediye Başkanı Kadir Kara ve diğer protokol üyeleri tarafından vatandaşlara bayrak dağıtımı yapıldı. Ardından, Osmaniye Valiliğinin destekleriyle,

Cumhuriyet meydanında Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Cumhuriyetimiz 100 yaşında, bir asrı geride bıraktı. Bu şanlı Cumhuriyet inşallah daha asırlarca sonsuza kadar devam etmesini istiyoruz, gereğini yapacağız. Siz gençlerle, büyük önder Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’e sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizi her yüzyılda çok daha güçlendirerek sonsuza kadar sürdürme azim ve kararlılığı içinde, Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Şehitler diyarı Yiğit Osmaniye’de sizlerle kutlamanın büyük heyecanını yaşıyorum. Büyük bir coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. Yıl haftasına girdik, 29 Ekim’de en büyük kutlamayı gerçekleştireceğiz. Bu kutlamalara desteğinizin, katkınızın, ilginizin hep devam etmesini istiyorum, devam edeceğine yürekten inanıyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene. Bir kez daha büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bize bu cumhuriyeti emanet edenleri minnetle saygıyla anıyoruz.” Dedi.

Program öncesinde ise Osmaniye Belediye Başkanlığı koordinesinde bayrak dağıtımı yapıldı.