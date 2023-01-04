Osmaniye’de lise ve üniversitelerde öğrencileri uyuşturucu maddelere karşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, ayrıca ailelerin ve eğitimcilerin de bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 2022 yılında düzenlenen 256 programda 21bin 575 kişiye eğitim verildi.

Osmaniye’de lise ve üniversitelerde öğrencileri uyuşturucu maddelere karşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, ayrıca ailelerin ve eğitimcilerin de bilinçlenmesini sağlamak amacıyla 2022 yılında düzenlenen 256 programda 21bin 575 kişiye eğitim verildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirlemek için uyuşturucu üretimi ve satışı yapan zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonların yanı sıra bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor.

Lise ve üniversite çağındaki gençlerin bu tuzağa düşmemeleri ve ailelerinin de bilinçlenerek çocuklarını kötü alışkanlıklardan uzak tutmamaları için her alanda İçişleri Bakanlığının öncülüğünde yürütülen projelerle bilgilendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Narkotik ekiplerince uyuşturucu ile mücadele alanında Narko Rehber ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesinde vatandaş grupları, kamu görevlileri, özel sektör çalışanları ve sivil toplum kuruluşu üyelerinden oluşan gruplara, bu alanda sürdürülen mücadeleye destek olmaları ve farkındalığın arttırılması amacıyla 230 programda 10 bin 211 kişinin katılımıyla bilgilendirme yapıldı.

Gençlik Modülü projesinde üniversitelerde, Narko Nokta Projesinde alışveriş merkezleri, fuarlar, spor müsabakaları gibi etkinliklerde kurulan stantlarda şehrin belirli bölgeleri ve etkinliklerinde yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde 26 programda 11.364 kişiye bilgilendirme yapıldı.

2022 yılında Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığı önderliğinde yapılan Narko Rehber, En İyi Narkotik Polisi Anne, Gençlik Modülü Narko Nokta projeleri çerçevesinde toplam 256 faaliyette 21 bin 575 kişiye uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.