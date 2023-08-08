Osmaniye’de 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Düziçi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Asaf Yiğit’e ait 2 katlı evin 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi ile mahallelinin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kimsenin yaralanmadığı yangın kısa sürede ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı, evde büyük ölçüde hasar meydana geldi.