Osmaniye’de 21 bin 575 kişiye eğitim verildi

Osmaniye’de 21 bin 575 kişiye eğitim verildi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Merkez ilçede 2 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık olaylarını kısa sürede aydınlattı.

Osmaniye’de girdiği 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

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