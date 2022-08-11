Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği’nce hakkında yakalama emri olan şahıslar üzerinde çalışma başlattı. Bu çerçevede “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.