Osmaniye’de yedikleri tavuktan zehirlenen aile hastanelik oldu

Osmaniye’de yedikleri tavuktan zehirlenen aile hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 16 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan G.U. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı yakaladı.

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