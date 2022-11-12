Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası bulunan H.D. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı.

Vahşi hayvanların saldırdığı ahırda 11 küçükbaş hayvan telef oldu

Vahşi hayvanların saldırdığı ahırda 11 küçükbaş hayvan telef oldu

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