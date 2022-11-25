Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında kesinleşmiş 13 yıl 4 ay hapis cezası bulunan O.R.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı.

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