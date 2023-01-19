Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmada hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S.’nin yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Osmaniye’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

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