Osmaniye’de bir araçta 1 milyon 296 bin adet makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Toprakkale ilçesi girişinde B.T’nin kullandığı araç durdurularak arama yapıldı. Arama da 1 milyon 280 bin adeti boş, 16 bin 800 adeti dolu toplamda 1 milyon 296 bin adet makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.T. jandarmaya götürülerek adli işlem başlatıldı.