Osmaniye’de yangın bölgesinde inceleme yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı köyünde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkânlarımızla müdahale ediyoruz" dedi.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesinin Gaffarlı köyünde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Yılmaz burada yaptığı açıklamasında, "Sumbas ilçemizin Gaffarlı köyünde çok ciddi bir yangın var. Şu anda hem havadan hem karadan bütün imkânlarımızla müdahale ediyoruz. Gördüğünüz gibi ciddi bir rüzgâr var, maalesef hava çok sıcak. Şu anda 2 uçak, 5 helikopter havadan ve bütün araçlarımızla karadan müdahalemiz devam ediyor. İnşallah en kısa sürede kontrol altına almaya gayret gösteriyoruz, Allah’ın izniyle kontrol altına alacağız inşallah. Şu ana kadar 6 evi tahliye ettik, 100 büyükbaş hayvanı da tahliye ettik. Eğer tehlike arz edecek olursa, evlere yaklaşma durumunda diğer yerlerde de bu uygulamayı yaparız." dedi.

Vali Yılmaz’ın incelemelerinde Sumbas Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak, Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da yer aldı.