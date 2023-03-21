Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Özden Huzurevi’ni ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, burada kalan yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek bir süre sohbet edip, hal ve hatırlarını sordu. Vali Yılmaz, Yaşlılar Haftasını kutladığı huzurevi sakinlerine küçük birer hediye takdim etti.

Vali Yılmaz konuşmasında ise “Ellerinizden öpüyorum. Allah sağlık, sıhhat, hayırlı ömürler versin. Sizlerin burada huzurlu olduğunuza inanıyorum, öyle görüyorum. Siz huzurlu, sağlıklı ve mutlu olursanız bizim için en büyük mutluluk odur. Bir evladınız olarak her zaman emrinizdeyim. Sizlerin hizmetinde olmak bizim için en kutsal görevlerdendir. Allah sizden razı olsun" dedi.

500 yılda bin yılda olabilecek büyük bir deprem yaşandığına da değinen Yılmaz, "Allah bir daha böyle bir afeti yaşatmasın, duamız odur. Kaybettiğimiz insanlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. İnanıyorum ki onlar şehit oldular, mekanları cennettir. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Cenabı Allah’a tekrardan bizi ramazana kavuşturduğu için şükrediyorum. Sağlıkla, mutlulukla geçireceğiniz bir ramazan olmasını diliyorum. Sizleri ziyaret etmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum” diye konuştu.