Osmaniye’de Türk ve Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu, Osmaniye Türk Halk Müziği Topluluğu Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itrî Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türk Halk Müziği Koro yarışması düzenlendi. Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında, Türk ve Suriyeli öğrencilerin oluşturduğu 21 ilin katılımıyla gerçekleşen Türk Halk Müziği Koro Yarışması’nda, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Topluluğu büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

Ablak: "Suriye’nin inşasında da bu gençlerimiz etkin bir şekilde rol alacaktır"

Suriyeli öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde orada bizlerin gönül elçiliğini yapacağını söyleyen Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Ablak, "Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu 29 ilin kapsayan PIKTES uyum programı çerçevesinde düzenlenen Türk Halk Müziği Koro Yarışması’nda Yoğun bir çalışma temposuyla çalıştılar. Bu çalışma esnasında il müdürlerimiz Yasin beyin başkanlığına, koro şefimiz Derya hocamız ve icracı öğretmenlerimizle birlikte bu çalışmayı gerçekleştirdiler. Ben hepsini tebrik ediyorum. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Bu aynı zamanda bize çok güzel bir uyum bir uyum ortamı geliştirdiklerini de gösterdiler. Tekrar Suriye’ye dönmeyi düşünen öğrencilerimiz var. Onlar gittiklerinde de bizim orada gönül elçiliğimizi yapacaklar. Bizlerden hiç ayrılmayacaklar, bizler de onlardan hiç ayrılmayacağız. Hep birlikte mutlu ve huzurlu bir Suriye’nin inşasında da bu gençlerimiz etkin bir şekilde rol alacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Bu projeyle dil, din, ırk fark etmeksizin herkesin ortak duygularda birleşebileceğini kanıtladıklarını söyleyen Nazlı Ceren, "Çıktığımızda hiçbirimiz birbirimizi tanımıyorduk. Birbirimizden çok bağımsız insanlardık, ama zaten projemizin amacı bizleri kaynaştırmaydı. Hepimiz birbirimize çok alıştık, aramızdaki bağlar sarsılmaz hale geldi proje sayesinde. En büyük önemi bu projenin dil, din, ırk fark etmeksizin herkesin ortak duygularda birleşebileceğini kanıtlamaktı. Biz de bunu başardık. Bu yolda çıktığımızda hepimiz kendimize güveniyorduk. Hocalarımız da bize bu kapsamda yol gösterdi. Çok güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum. Önce ilde daha sonra Türkiye’de birinci olduk. Başarılarımızın devamını diliyorum" dedi.

Suriyeli olarak burada olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Riham Hatip ise, "Çok güzeldi, çok güzel çalıştık, çok emek verdik. Müzik konusunda kendimizi çok geliştirdik. O sahne korkusu vardı. Bir sürü duygularımızı geliştirdik. Ben Suriyeliyim, burada olmaktan da çok mutluyum ve Türk arkadaşlarımla daha çok kaynaştık, bundan çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.